Ротань не прийшов на пресконференцію після матчу з Минаєм

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань не прийшов на пресконференцію після матчу 22 туру Української Прем'єр-ліги проти Миная (2:2).

Про це повідомляє UA-Football.

Представники клубу не пояснили відсутність наставника на пресконференції.

Нагадаємо, Олександрія зіграла внічию з Минаєм, втративши перевагу у два голи та не реалізувавши одинадцятиметровий. Наразі клуб посідає 11 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда зіграє 7 квітня проти Чорноморця.

Напередодні Шахтар з дублем Шведа на виїзді розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес.