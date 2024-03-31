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Ротань не прийшов на пресконференцію після матчу з Минаєм

Сьогодні 16:38 55 0
Ротань не прийшов на пресконференцію після матчу з Минаєм
#Минай, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Руслан Ротань

Джерело - ua-football.com.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань не прийшов на пресконференцію після матчу 22 туру Української Прем'єр-ліги проти Миная (2:2).

Про це повідомляє UA-Football.

Представники клубу не пояснили відсутність наставника на пресконференції.

Нагадаємо, Олександрія зіграла внічию з Минаєм, втративши перевагу у два голи та не реалізувавши одинадцятиметровий. Наразі клуб посідає 11 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда зіграє 7 квітня проти Чорноморця.

Напередодні Шахтар з дублем Шведа на виїзді розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес.

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