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Динамо прийме Ворсклу, Дніпро-1 на виїзді зіграє з Колосом: розклад матчів 22 туру УПЛ на 31 березня

Сьогодні 10:24 114 0
Динамо прийме Ворсклу, Дніпро-1 на виїзді зіграє з Колосом: розклад матчів 22 туру УПЛ на 31 березня
Фото - УПЛ
#Ворскла, #Зоря, #Металіст 1925, #Минай, #Олександрія, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі Української-Прем'єр ліги з футболу відбудеться чотири поєдинки.

Динамо прийматиме Ворсклу в центральному матчі туру. Дніпро-1 відправилося на виїзну гру проти Колоса. В інших зустрічях Минай зіграє з Олександрією, а Зоря - з Металістом 1925.

Розклад ігор УПЛ на 31 березня

  • 13:00. Минай - Олександрія
  • 15:30. Ворскла - Динамо
  • 15:30. Зоря - Металіст 1925
  • 18:00. Колос - Дніпро-1

Напередодні Шахтар з дублем Шведа на виїзді розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес.

Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ

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