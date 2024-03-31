Динамо прийме Ворсклу, Дніпро-1 на виїзді зіграє з Колосом: розклад матчів 22 туру УПЛ на 31 березня

Джерело - Чемпіон.
У 22 турі Української-Прем'єр ліги з футболу відбудеться чотири поєдинки.
Динамо прийматиме Ворсклу в центральному матчі туру. Дніпро-1 відправилося на виїзну гру проти Колоса. В інших зустрічях Минай зіграє з Олександрією, а Зоря - з Металістом 1925.
Розклад ігор УПЛ на 31 березня
- 13:00. Минай - Олександрія
- 15:30. Ворскла - Динамо
- 15:30. Зоря - Металіст 1925
- 18:00. Колос - Дніпро-1
Напередодні Шахтар з дублем Шведа на виїзді розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес.
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ