Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ

Перше після матчів збірної України ігрове коло розтягнуте на три дні.

Джерело - Чемпіон.

Рідна першість повертається 8 матчами. Найбільш цікавим виглядає протистояння на стадіоні імені Бутовського, проте ігор із вельми інтригуючими "?" традиційно вистачає. На що треба звернути увагу перед початком туру з двома двійками?

Як на Шахтар вплинуть матчі збірної?

Наймасовіше представництво у таборі головної команди країни в матчах проти Боснії та Ісландії мало київське Динамо. Проте з 7 футболістів найбільш титулованого клубу України ігрову практику отримав лише Володимир Бражко. А от Шахтар з його 6 гравцями в таборі національної збірної від проведених матчів "постраждав" відчутно більше.

З "ліліями" та "вікінгами" на полі з'явилися 4 футболіста "гірників". І Микола Матвієнко, і Олександр Зубков, і Георгій Судаков, і Юхим Конопля — важливі виконавці в побудові Маріно Пушича. І якщо останнього ще можна практично "безболісно" замінити свіженьким Георгієм Гочолеішвілі, то можлива втома трьох інших, якщо не змусить наставника посадити гравців на лаву, то ослабить потенціал донецької команди в матчі з непоступливою Оболонню.

Чи переможе кризове Полісся кризовий Чорноморець?

Між житомирським та одеським клубами — 10 очок та 4 позиції. А також відчутно різні амбіції та залучені для цього ресурси. Та якщо подивитися на результати команд із початку другої частини сезону, перед нами ніби рівнозначні колективи. Й той 1 бал, який записали на свій рахунок за підсумками старань у 4 матчах обидві команди, на це вказує якнайкраще.

Та все ж — "ніби" чи "рівнозначні"? Ситуації в командах різні. Полісся має більш пристойну кадрову базу. В житомирців довша лава запасних, та й зрештою більш сильний за підбором виконавців склад. А от наставник "моряків" Роман Григорчук говорив про труднощі з ростером, й із ним не погодитися важко. Разом із тим, Полісся нещодавно змінило тренера. Який із Сергія Шищенка наставник клубу УПЛ — дізнаємося пізніше, поки ж житомирці провели з ним лише один матч, і сенсаційно поступилися Оболоні. То що переважить?..

Як Вернидуб використав паузу?

В двох останніх матчах Кривбас забив усього раз. Після обох перемог — і з Оболонню, і з Колосом, назвати Юрія Вернидуба щасливим було аж ніяк не можна. Криворіжці грали блідо. Криворіжці грали так, ніби у їх діях погасла пристрасть. Саме пошук "контакту" з останньою став головним завданням наставника клубу з малої батьківщини президента України в перерві на матчі збірних.

У випадку матчу з Вересом задача Кривбасу та Вернидуба ускладнюється. В двох останніх матчах рівняни набрали 4 бали, коли сенсаційно зупинили Динамо й несподівано перемогли Чорноморець. Нині Верес — найбільш відчайдушний клуб УПЛ, який грає кожен матч, як останній, не на словах. То ж якщо Вернидуб не знайде потрібні слова та підхід до своїх футболістів, може статися так, що "правильно" зіграє саме суперник, а не його команда.

Чи наблизиться Олександрія до "зони єврокубків"?

Команда Руслана Ротаня не програла жодного матчу в другій частині сезону. Так-так, "кабінетна" поразка від Шахтаря — це про інше. Завдяки впевненій грі "агрономи" змусили себе поважати. А то й боятися. В двох останніх матчах олександрійці здолали і приблизно рівну за можливостями Ворсклу, й навіть суперника, який має ледь не третій за підбором виконавців склад УПЛ — Полісся.

В обох матчах Олександрія була сильніша за рахунок не просто наполегливого пошуку своїх шансів у атаці, а й через використання явно незручних для опонентів тактичних заготовок Руслана Ротаня. Цього разу Олександрії протистоятиме Минай. Саме з матчу проти закарпатців "агрономи" починають серію ігр, у яких гратимуть проти візаві, які номінально олександрійців слабші (Минай, Чорноморець, Оболонь, ЛНЗ). Винятком серед цих матчів буде іспит, який доведеться складати такому "викладачу", як Динамо. Та саме в цих іграх стане ясно, чи в змозі олександрійці претендувати на щось більше, ніж позиції твердого середняка.

Якою буде поїздка Динамо в Полтаву до "незручної" Ворскли?

Із 7 останніх матчів на полі Ворскли 5 для Динамо були такими, які приносили або відверті труднощі (мінімальні, часто вимучені перемоги), або й втрату очок (у 2 випадках). Цього разу "біло-синім" протистоятиме команда, яка у весняній частині сезону не знає компромісів (+2=0-2). А також — поки не розуміє діапазону власних амбіцій. Ворскла програла обидва матчі приблизно рівним за можливостями суперникам (Зорі та Олександрії), але в обох іграх могла претендувати на більше.

Динамо вже не має притаманної киянам після матчів збірних проблеми, коли гравців треба приводити до "спільного знаменника" — по суті, приводити нема кого, серйозне навантаження отримав хіба що згаданий вище Бражко. Та чи означає це, що в Олександра Шовковського вникне менше труднощів на шляху підготовки до гри, враховуючи, що команда зібралася в повному складі за лічені дні до виїзду в Полтаву? Питання, на яке однозначної відповіді бути аж ніяк не може.

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