Джерело - Чемпіон.

У 22 турі Української-Прем'єр ліги з футболу відбудеться чотири поєдинки.

Динамо прийматиме Ворсклу в центральному матчі туру. Дніпро-1 відправилося на виїзну гру проти Колоса. В інших зустрічях Минай зіграє з Олександрією, а Зоря - з Металістом 1925.

Розклад ігор УПЛ на 31 березня

13:00. Минай - Олександрія

15:30. Ворскла - Динамо

15:30. Зоря - Металіст 1925

18:00. Колос - Дніпро-1

Напередодні Шахтар з дублем Шведа на виїзді розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес.

Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ