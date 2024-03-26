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Валенсія не планує викупати Яремчука у Брюгге

Сьогодні 11:16 171 0
Валенсія не планує викупати Яремчука у Брюгге
#Брюгге, #Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - AS.

Валенсія не планує поки вирішувати питання покупки арендованого у Брюгге Яремчука.

Про це повідомляє іспанський ресурс AS.

За інформацією джерела в орендному контракті українського форварда немає опції викупу у Брюгге, який володіє правами на футболіста.

Повідомляється, що Яремчук має бажання залишитися у складі "кажанів" після завершення сезону, проте клуб зараз не готовий планувати жодних трансферних питань.

Власник клубу Пітер Лім планує оголосити трансферний бюджет лише після завершення сезону, тож ситуацію з Яремчуком та іншими орендованими клуб вирішуватиме вже влітку. Відомо, що Брюгге не має наміру просто так віддавати українця, за якого свого часу заплатив Бенфіці 17 мільйонів євро.

28-річний нападник у нинішньому сезоні забив три голи у чемпіонаті Іспанії та один м'яч у Кубку.

Раніше ми повідомляли про можливе продовження оренди Яремчука в Валенсії

Нагадаємо, що Яремчук став героєм матчу збірної України проти Боснії.

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