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Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою: результати матчів 30 туру Ла Ліги

Сьогодні 21:27 408 0
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою: результати матчів 30 туру Ла Ліги
#Альмерія, #Барселона, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Мальорка, #Осасуна, #Севілья, #Хетафе, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі іспанської Ла Ліги відбулося 3 матчі, зокрема, Валенсія зіграла внічию з Мальоркою.

Український нападник "кажанів" Роман Яремчук вийшов у стартовому складі, однак через пошкодження був замінений на 17-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 30 березня

Хетафе - Севілья 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Рамос

Альмерія - Осасуна 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Арнайс, 0:2 - 9 Будімір, 0:3 - 61 Муньйос.

Валенсія - Мальорка 0:0

30 березня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще одна гра:

  • 22:00. Барселона - Лас-Пальмас

Раніше повідомлялося, що керівництво "кажанів" не планує вирішувати питання щодо покупки українця.

Нагадаємо, нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко може перейти до Севільї.

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