Севілья переграла Хетафе, Осасуна розгромила Альмерію: результати матчів 30 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 30 турі іспанської Ла Ліги Хетафе вдома поступився Севільї. Також Осасуна розгромила Альмерію, забивши два голи за перші 9 хвилин.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 30 березня
Хетафе - Севілья 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 5 Рамос
Альмерія - Осасуна 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 2 Арнайс, 0:2 - 9 Будімір, 0:3 - 61 Муньйос.
30 березня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:
- 19:30. Валенсія - Мальорка
- 22:00. Барселона - Лас-Пальмас
Напередодні Гранада поступилася Кадісу у грі 30 туру Ла Ліги.
Нагадаємо, нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко може перейти до Севільї.