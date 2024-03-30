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Севілья переграла Хетафе, Осасуна розгромила Альмерію: результати матчів 30 туру Ла Ліги

Сьогодні 19:07 260 0
Севілья переграла Хетафе, Осасуна розгромила Альмерію: результати матчів 30 туру Ла Ліги
#Альмерія, #Барселона, #Валенсія, #Лас-Пальмас, #Мальорка, #Осасуна, #Севілья, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі іспанської Ла Ліги Хетафе вдома поступився Севільї. Також Осасуна розгромила Альмерію, забивши два голи за перші 9 хвилин.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 30 березня

Хетафе - Севілья 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Рамос

Альмерія - Осасуна 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Арнайс, 0:2 - 9 Будімір, 0:3 - 61 Муньйос.

30 березня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:

  • 19:30. Валенсія - Мальорка
  • 22:00. Барселона - Лас-Пальмас

Напередодні Гранада поступилася Кадісу у грі 30 туру Ла Ліги.

Нагадаємо, нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко може перейти до Севільї.

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