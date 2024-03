Спортивний директор Баварії Макс Еберль заявив, що 21-річний півзахисник команди Джамал Мусіала має стати обличчям клубу.

Слова функціонера цитує інсайдер Фабріціо Романо.

🚨 Bayern director Eberl: "Jamal Musiala is NOT for sale".



"He is supposed to become the face of FC Bayern in the future".



"Jamal is a player who brings extremely great joy, it's our intention to make him the new face of Bayern", told @SkySportDE @Plettigoal. pic.twitter.com/jAD4qs7PpA