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Спортивний директор Баварії: Мусіала не продається

Сьогодні 12:01 104 0
Спортивний директор Баварії: Мусіала не продається
Фото: Getty Images
#Баварія, #Джамал Мусіала, #Макс Еберль

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль заявив, що 21-річний півзахисник команди Джамал Мусіала має стати обличчям клубу.

Слова функціонера цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Джамал Мусіала не продається. Він має стати обличчям Баварії в майбутньому. Джамал - гравець, який приносить надзвичайно велику радість, і ми маємо намір зробити його новим обличчям Баварії", - сказав Еберль.

У півзахисника контракт із клубом розрахований до червня 2026 року. Мусіала в нинішньому сезоні Бундесліги зіграв 21 матч, у яких забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Як повідомлялося, одним з претендентів на посаду головного тренера Баварії є Антоніо Конте. Також була інформація, що головний тренер Астон Вілли Унаї Емері потрапив до сфери інтересів Баварії.

Нагадаємо, у лютому цього року Баварія оголосила про відхід головного тренера Томаса Тухеля з клубу після закінчення сезону-2023/24. 

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