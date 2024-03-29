Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль заявив, що 21-річний півзахисник команди Джамал Мусіала має стати обличчям клубу.

Слова функціонера цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Джамал Мусіала не продається. Він має стати обличчям Баварії в майбутньому. Джамал - гравець, який приносить надзвичайно велику радість, і ми маємо намір зробити його новим обличчям Баварії", - сказав Еберль.

🚨 Bayern director Eberl: "Jamal Musiala is NOT for sale".



"He is supposed to become the face of FC Bayern in the future".



"Jamal is a player who brings extremely great joy, it's our intention to make him the new face of Bayern", told @SkySportDE @Plettigoal. pic.twitter.com/jAD4qs7PpA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2024

У півзахисника контракт із клубом розрахований до червня 2026 року. Мусіала в нинішньому сезоні Бундесліги зіграв 21 матч, у яких забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Як повідомлялося, одним з претендентів на посаду головного тренера Баварії є Антоніо Конте. Також була інформація, що головний тренер Астон Вілли Унаї Емері потрапив до сфери інтересів Баварії.

Нагадаємо, у лютому цього року Баварія оголосила про відхід головного тренера Томаса Тухеля з клубу після закінчення сезону-2023/24.