Екстренер Шахтаря може очолити Баварію

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі влітку може стати заміною наставнику Баварії Томасу Тухелю.

Про це повідомляє Sport.es

Німецький клуб розглядає італійця, як альтернативу на випадок провалу переговорів з тренером Баєра Хабі Алонсо.

Конкурентом мюнхенцям може стати Барселона, яка також зацікавлена у кандидатурі Де Дзербі. Проте каталонці не готові платити відступні Брайтону у розмірі 10 млн євро. Баварія натомість готова виплатити компенсацію.

Відзначимо, що італієць у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України. Його чинний контракт з Брайтоном розрахований до літа 2026-го.

Раніше стало відомо, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту з Тухелем. Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Напередодні німецький клуб в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромив італійський Лаціо та вийшов у чвертьфінал турніру.