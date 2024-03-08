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Екстренер Шахтаря може очолити Баварію

Сьогодні 18:31 117 0
Екстренер Шахтаря може очолити Баварію
Фото - Getty Images
#Баварія, #Де Дзербі, #Роберто Де Дзербі

Джерело - sport.es.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі влітку може стати заміною наставнику Баварії Томасу Тухелю.

Про це повідомляє Sport.es 

Німецький клуб розглядає італійця,  як альтернативу на випадок провалу переговорів з тренером Баєра Хабі Алонсо.

Конкурентом мюнхенцям може стати Барселона, яка також зацікавлена у кандидатурі Де Дзербі. Проте каталонці не готові платити відступні Брайтону у розмірі 10 млн євро. Баварія натомість готова виплатити компенсацію.

Відзначимо, що італієць у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України. Його чинний контракт з Брайтоном розрахований до літа 2026-го.

Раніше стало відомо, що мюнхенці домовилися про розірвання контракту з Тухелем.  Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Напередодні німецький клуб в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромив італійський Лаціо та вийшов у чвертьфінал турніру.

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