Агент Депая спростував чутки про допомогу Алвесу

Джерело - Informativos Telecinco.

Агент нападника мадридського Атлетико Мемфіса Депая Себастьян Ледюр заявив, що його клієнт не допомагав Дані Алвесу вийти з в'язниці під заставу.

Його слова передає Informativos Telecinco.

"Це фейкові новини, абсолютна брехня", - сказав агент.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ поширилась інформація, що нідерландець заплатив заставу за колишнього одноклубника розміром 1 мільйон євро.

Ексфутболіст вийшов із в'язниці після майже 14 місяців проведених під вартою за зґвалтування. Він не матиме права залишати територію Іспанії. Також йому заборонено наближатися до потерпілої. Зазначається, що бразилець буде зобов'язаний щотижня з'являтися в суді.

У лютому суд Барселони визнав 40-річного Алвеса винним у сексуальному насильстві та засудив його до 4,5 років позбавлення волі. Окрім того, він має виплатити жертві 150 тисяч євро компенсації.

Як відомо, під час судових засідань бразилець надав п'ять різних версій інкримінованих йому злочинів. Також він наполягав на тому, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після оголошення вироку Барселона спершу позбавила Алвеса статусу легенди клубу, проте вже згодом повернула його ексфутболісту.