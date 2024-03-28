Стало відомо, хто очолив Рух U-19 замість Бакалова

В останнє працював головним у клубі Балкани

Джерело - Sport UA.

Новим головним тренером молодіжної команди Руха замість звільненого Юрія Бакалова став колишній гравець Чорноморця та Кривбаса Денис Колчін.

Про це повідомляє Sport UA.

Він уже приступив до виконання обов'язків наставника.

46-річний фахівець в останнє працював головним тренером в одеському клубі Балкани, який було розформовано.

Львівський Рух достроково розірвав контракт із головним тренером команди U-19 та директором академії "жовто-чорних" Юрієм Бакаловим.

Нагадаємо, Бакалов очолив команду U-19 на початку січня. На цій посаді він замінив Сергія Задорожного.

Раніше Рух розгромив Металіст 1925 з рахунком 4:1. Завдяки цій перемозі підопічні Пономарьова закріпилися на 5 місці в УПЛ. Відрив від Полісся, яке мінімально поступилося Оболоні, становить 3 очка.