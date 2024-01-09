Бакалов очолив Рух U-19

Рух оголосив про зміни у тренерському штабі команди U-19.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Пост головного тренера покинув Сергій Задорожний. Замість нього було призначено Юрія Бакалова, який обіймає посаду директора клубної академії. Він поєднуватиме ці дві функції.

Першим помічником Бакалова буде Михайло Дячук-Ставицький. Також новому тренеру допомагатимуть Борис та Григорій Баранці. Водночас Кирило Ванюков змінить Андрія Мойсина як тренера воротарів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Руха Квасниця зацікавив Базель.