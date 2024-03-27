Рух залишився без тренера команди U-19 і директора Академії

Львівський Рух достроково розірвав контракт з головним тренером команди U-19 та директором Академії "жовто-чорних" Юрієм Бакаловим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за взаємної згоди сторін. Наразі виконувачем обов'язки старшого тренера команди U-19 буде Михайло Дячук-Ставицький.

"Клуб високо цінує внесок Юрія Бакалова у розвиток системи Академії "жовто-чорних" та виховання юнаків Руху. Зокрема, спеціаліст понад рік очолював Академію, а крім того, з початку 2024 року Юрій Михайлович був головним тренером Руху U-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Бакалов очолив команду U-19 на початку січня. На цій посаді він замінив Сергія Задорожного.

Раніше Рух розгромив Металіст 1925 з рахунком 4:1. Завдяки цій перемозі підопічні Пономарьова закріпилися на 5 місці в УПЛ. Відрив від Полісся, яке мінімально поступилося Оболоні, становить 3 очка.

Львів’яни ще не зазнавали поразок у весняній частині сезону. Після відновлення чемпіонату "рухівці" провели 4 матчі, в яких здобули 3 перемоги та одного разу зіграли внічию.