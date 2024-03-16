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Оболонь мінімально перемогла Полісся в 21 турі УПЛ

Сьогодні 17:30 141 0
Оболонь мінімально перемогла Полісся в 21 турі УПЛ
#Оболонь, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Оболонь мінімально перемогла Полісся в домашньому матчі 21 туру чемпіонату України. 

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Руслан Черненко. 

Майже весь матч житомирська команда провела вдесятьох через вилучення Сергія Чоботенка. 

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 16 березня

Оболонь - Полісся 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 10 Черненко

Оболонь: Кичак, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо (Лук’янчук 74), Прокопенко, Мороз (Косовський 46), Черненко (Запорожець 74), Мединський, Слободян (Суханов 63), Краснопір (Тарануха 63). 

Полісся: Бойко-к, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Михайліченко, Танковський, Назаренко (Кравець 5), Фортюне (Ндукве 68), Козак (Луіфер 68), Крушинський (Кушніренко 68), Будківський (Мустафаєв 75). 

Попередження:  Прокопенко 7, Черненко 23, Дубко 44, Грисьо 58, Приймак 70, Мединський 84 — Козак 50, Танковський 51, Михайліченко 56, Фортюне 58

Вилучення: Чоботенко 2

Завдяки цій перемозі Оболонь піднялася з 14 на 13 місце, адже Металіст 1925 у цьому турі розгромно програв Руху. Окрім того, кияни перервали 9-матчеву серію без перемог в УПЛ. Полісся не може виграти в чемпіонаті вже 7 ігор поспіль. 

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