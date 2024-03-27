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22.03.2024 12:00 955

Вернидуб-молодший — про автора гола у ворота Ісландії: Йому можна аплодувати

Футболіст зіграв, не зважаючи на пошкодження
Сьогодні 19:50 84 0
Вернидуб-молодший — про автора гола у ворота Ісландії: Йому можна аплодувати
#Юрій Вернидуб, #Збірна України з футболу, #Віталій Вернидуб, #Євро-2024

Джерело - NV.

Асистент головного тренера Кривбаса Віталій Вернидуб вважає, що півзахисник збірної України з футболу та іспанської Жирони Віктор Циганков "зробив різницю" та його грі можна аплодувати. 

Про це фахівець розповів у інтерв'ю для NV.

"Він (Циганков - ред.) вийшов і зіграв, як фігура з великої букви. Показав свій рівень і "зробив різницю". Як на мене, це дуже потужно. Коли гравець травмований, а всі розуміють його рівень і чекають на повернення, а потім він виходить на гру і робить погоду.

Я думаю, що у нього, все одно, був певний дискомфорт. І він, незважаючи на це, грав і показував свій рівень. Це багато чого вартує. Йому можна аплодувати. Це ще раз підкреслює, що для наших хлопів країна і прапор - дорогі. Вони готові за це битися", - заявив тренер.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейського чемпіонату, яка проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.

Головний тренер Кривбаса і батько Віталія Юрій Вернидуб перед грою фіналу кваліфікації повідомляв, що збірній треба продемонструвати свої наміри на футбольному полі, а не на словах.

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