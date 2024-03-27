Головне
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сьогодні 08:52 1400
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Сьогодні 10:27 241
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
Сьогодні 01:03 43860
Ребров розповів, чи є в збірній основний воротар
Сьогодні 00:41 1503
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024
Сьогодні 00:40 46322
Польща перемогла Вельс по пенальті та вийшла на Євро-2024
Сьогодні 00:34 952
Ребров: Попереджали хлопців, що матч буде складним
Сьогодні 00:30 613
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Ісландією
Сьогодні 00:21 2052 1
Судаков: Вітаю уболівальників та всю нашу Україну з такою неймовірною перемогою
Сьогодні 00:15 650
Збірна України на Євро-2024 зіграє в групі E
Вчора 23:59 8002 2
Блоги
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро Ігор Бойко
Сьогодні 08:52 1398
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві Максим Салівон
Вчора 20:44 446
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії Максим Розенко
Вчора 17:36 753
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20 Максим Салівон
Вчора 13:25 647
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки Андрій Зуєв
Вчора 12:15 602
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія Максим Салівон
Вчора 11:30 1690
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу Соломія Романчук
25.03.2024 19:15 536
Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України
Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України Соломія Романчук
25.03.2024 17:17 507
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024 Максим Салівон
25.03.2024 15:30 893
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ" Максим Розенко
25.03.2024 13:24 724
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" Максим Розенко
25.03.2024 09:43 1960 1
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України Ігор Бойко
25.03.2024 07:00 1303 1
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського Юрій Шевченко
24.03.2024 19:00 17807
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Максим Розенко
24.03.2024 17:14 2576
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд Андрій Дунець
23.03.2024 23:11 1080
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024 Максим Салівон
22.03.2024 19:46 3015
Україна розучилася грати в бий-біжи
Україна розучилася грати в бий-біжи Ігор Бойко
22.03.2024 14:46 2126
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів Максим Розенко
22.03.2024 13:27 3174
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна Максим Салівон
22.03.2024 11:22 6456
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах Дмитро Климчук
22.03.2024 06:00 1356
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 886
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 879
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1037
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1057
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 939

Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро

Головний тренер відповів, що він не знає, чому знову сталась вольова перемога.
Сьогодні 08:52 Ігор Бойко 1400 0
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Збірна Ісландії з футболу, #Михайло Мудрик, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України пропустила першою в матчі проти Ісландії, а потім здобула перемогу, яку зазвичай називають вольовою. Так було декілька днів тому проти Боснії та Герцеговини, так було не один раз у матчах після призначення Сергія Реброва.

Характер? Це ж був характер знову?

Відповідь видається неймовірно простою та не дуже приємною для Реброва: команда не вміє грати в той футбол, у який він хоче щоб вона грала.

Цей футбол має бути дуже правильним: випрасувана біла сорочка, штани з рівною та стрункою стрілкою і натерті до світлого блиску чорні черевики.

Усі дії мають бути прорахованими наперед, вони мають бути чіткими та логічними, зрозумілими й такими, які легко можна пояснити та передбачити.

Цілком може бути, що Ребров та його тренерський штаб були задоволеними діями команди в першому таймі, адже Україна добре працювала та здебільшого тримала гру під контролем. Багато правильних дій: підготовка до втрат, створення коридорів для передач, трикутників на половині суперника. Гольових моментів було зовсім мало, категорично мало, як і ризикованих дій, утім уже можна було звикнути до того, що для Реброва найважливішою річчю ж є структура.

Його тренерська концепція передусім потребує планування та створення ситуацій, які будуть типовими та повторюваними від матчу до матчу. Уболівальники хочуть бачити стиль гри, хочуть, аби він був упізнаваним, спеціалісти говорять про модель гри. Можна ще нагромаджувати текст усілякими важкими конструкціями та висновок буде простим. Збірна України Сергія Реброва не буде грати в привабливий футбол. Змирімося.

Пропущений гол одночасно був і логічним, тому що Ґудмундссон – найбільш небезпечний гравець Ісландії та вміє створювати такі ситуації, так і випадковим, адже два гравці збірної України один за одним послизнулися в тому епізоді. Хай там як, він змусив діяти в другому таймі. Убиратися в більш зручний та звичний одяг.

Така кількість перемог із програшних позицій зазвичай легко списується на демонстрацію характеру. Це ж очевидна річ. Якщо спочатку програвали, а потім виграли, то показали волю до перемоги. Інколи це насправді працює, коли голи зʼявляються нізвідки, але стосовно збірної України, як і в матчі проти Боснії та Герцеговини, так і тепер важливими були інші фактори.

Ребров та його тренерський штаб знову зробили зміни, які призвели до покращення ситуації. Україна почала грати вертикальніше. Зʼявилися швидкі переходи, ризиковані передачі та більше хаотичних дій, наслідок яких неможливо було прорахувати. Україна почала грати в той футбол, який зазвичай не зустрічається в командах Реброва, йому не вистачало продуманості та правильності дій.

Та знову такий футбол був більш ефективним та призвів до результату.

Георгій Судаков отримав простір для передач, Віктор Циганков та Михайло Мудрик – простір для того, щоб бігти. Поява Олександра Зінченка додала ще опцій для передач уперед. Він цього разу теж мав грати вертикально. Зрештою, Україна забила двічі, знову забила в завершальній частині матчу та здобула перемогу, яку знову та знову називають вольовою.

Те, що будує Ребров можна легко зрозуміти та воно потребує часу. На виході це має бути щось на кшталт найкращих зразків збірної Франції Дідьє Дешама чи збірної Англії Гарета Саутгейта. Цими командами не може захоплюватися жоден любитель футболу, однак спеціалісти та аналітики будуть розтягувати їх на відеокліпи та показувати, що саме так потрібно робити.

Україна ще не навчилася створювати гольові шанси з цим підходом. Не навчилася перемагати таким чином. Яким би це не було кліше, але потрібен час.

І добре, що існують запасні варіанти. Ось у цьому якраз і проявляється вольовий статус перемоги збірної України: змінити підхід, якому слідує тренерський штаб на інший, не такий мудрований та наразі більш ефективний. Структура структурою, стратегія стратегією, але ж і вигравати треба. Вигравати треба, перш за все.

Знову ніхто не повірить, але це була гарна перемога в конкретному футбольному матчі попри певні проблеми в реалізації стратегічного плану.

Ігор Бойко, для Чемпіона

Фото: Instagram Сергія Реброва та УАФ

Україна розучилася грати в бий-біжи

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 45723
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 12510 1
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 46322
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 14505
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України 43860
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 56959 14
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 338594 9
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10841 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107060
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166068 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47699 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45734