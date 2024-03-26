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Вернидуб: Треба менше розказувати, а більше робити на полі

Сьогодні 08:13 158 0
Вернидуб: Треба менше розказувати, а більше робити на полі
#Юрій Вернидуб, #Збірна України з футболу

Джерело - NV.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що збірній Україні треба продемонструвати свої наміри на футбольному полі, а не на словах.

Такою думкою досвічений фахівець поділився у коментарі NV.

"Майже кожен з гравців уже має хороший досвід виступів у єврокубках. Іноземці наші також виступають не за якісь там аутсайдери, а за команди, які дійсно чогось варті. Вони і мають довести, що вартують того статусу, в якому зараз знаходяться. Це Довбик, Яремчук, Циганков, Зінченко. Треба менше розказувати, а більше робити на полі. Це найголовніше. Бо багато перед матчами розказуємо, а коли виходимо на полі, то вже не так все просто виявляється, " - сказав Вернидуб

Нагадаємо, що українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії. Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45 за кіївським часом. Гра буде номінально домашньою для українців.

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