Збірна України вчетверте поспіль зіграє на Євро, подібне досі вдавалося 13 командам в історії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу, кваліфікувавшись на Євро-2024, підтвердила свою четверту в історії та четверту поспіль участь на континентальному форумі. Досі таке досягнення підкорювалося 13 командам.

Найкращі серії за участю на ЧЄ (у порядку зростання):

Україна (4 рази, від 2012 до 2024)

СРСР (4 рази, від 1960 до 1972)

Англія (5 разів, від 1988 до 2004)

Польща (5 разів, від 2008 до 2024)

Росія (5 разів, від 2004 до 2020)

Данія (6 разів - від 1984 до 2004)

Нідерланди (6 разів - від 1988 до 2012)

Швеція (6 разів, від 2000 до 2020)

Хорватія (6 разів, від 2004 до 2024)

Іспанія (8 разів, від 1996 до 2024)

Італія (8 разів, від 1996 до 2024)

Чехія (8 разів, від 1996 до 2024)

Франція (9 разів, від 1992 до 2024)

Німеччина* (9 разів, від 1992 до 2024)

* до 1990 року називалась ФРН (5 поспіль участей, 1972-1988), коли відбулось об'єднання з НДР

Слід зазначити, що формат Євро змінювався кілька разів. До 1976 року (включно) в континентальній першості брали участь лише 4 команди, до 1992-го — 8 команд, до 2012-го — 16 команд. На Євро-2016 уперше були представлені 24 учасники.

Учасники останніх чотирьох чемпіонатів Європи

Україна

Чехія

Польща

Німеччина

Португалія

Іспанія

Італія

Хорватія

Англія

Франція

Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024

У 2012 та 2016 роках "синьо-жовті" не змогли подолати груповий раунд, а у 2021-му (саме тоді відбулось перенесене через ковід Євро-2020) змогли дійти до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім фіналістам англійцям.

Чемпіонат Європи-2024 пройде в Німеччині. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Нагадаємо, напередодні у фіналі плей-оф кваліфікації збірна України святкувала вольову перемогу над Ісландією. Як переможець Шляху B стикових матчів відбору українська національна команда автоматично потрапила до групи E, де її суперниками стали Бельгія, Словаччина та Румунія. Вже відомий календар матчів підопічних Сергія Реброва.

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