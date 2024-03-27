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Збірна України вчетверте поспіль зіграє на Євро, подібне досі вдавалося 13 командам в історії

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Збірна України вчетверте поспіль зіграє на Євро, подібне досі вдавалося 13 командам в історії
#Збірна України з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу, кваліфікувавшись на Євро-2024, підтвердила свою четверту в історії та четверту поспіль участь на континентальному форумі. Досі таке досягнення підкорювалося 13 командам.

Найкращі серії за участю на ЧЄ (у порядку зростання):

  • Україна (4 рази, від 2012 до 2024)
  • СРСР (4 рази, від 1960 до 1972)
  • Англія (5 разів, від 1988 до 2004)
  • Польща (5 разів, від 2008 до 2024)
  • Росія (5 разів, від 2004 до 2020)
  • Данія (6 разів - від 1984 до 2004)
  • Нідерланди (6 разів - від 1988 до 2012)
  • Швеція (6 разів, від 2000 до 2020)
  • Хорватія (6 разів, від 2004 до 2024)
  • Іспанія (8 разів, від 1996 до 2024)
  • Італія (8 разів, від 1996 до 2024)
  • Чехія (8 разів, від 1996 до 2024)
  • Франція (9 разів, від 1992 до 2024)
  • Німеччина* (9 разів, від 1992 до 2024)

* до 1990 року називалась ФРН (5 поспіль участей, 1972-1988), коли відбулось об'єднання з НДР

Слід зазначити, що формат Євро змінювався кілька разів. До 1976 року (включно) в континентальній першості брали участь лише 4 команди, до 1992-го — 8 команд, до 2012-го — 16 команд. На Євро-2016 уперше були представлені 24 учасники. 

Учасники останніх чотирьох чемпіонатів Європи

  • Україна
  • Чехія
  • Польща
  • Німеччина
  • Португалія
  • Іспанія
  • Італія
  • Хорватія
  • Англія
  • Франція

Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024

У 2012 та 2016 роках "синьо-жовті" не змогли подолати груповий раунд, а у 2021-му (саме тоді відбулось перенесене через ковід Євро-2020) змогли дійти до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім фіналістам англійцям.

Чемпіонат Європи-2024 пройде в Німеччині. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Нагадаємо, напередодні у фіналі плей-оф кваліфікації збірна України святкувала вольову перемогу над Ісландією. Як переможець Шляху B стикових матчів відбору українська національна команда автоматично потрапила до групи E, де її суперниками стали Бельгія, Словаччина та Румунія. Вже відомий календар матчів підопічних Сергія Реброва.

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