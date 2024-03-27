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Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E

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Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

14 червня стартує чемпіонат Європи з футболу в Німеччині. Збірна України під час жеребкування потрапила до квартету E. Суперниками України в групі є збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Першу гру підопічні Сергія Реброва проведуть проти національної збірної Румунії.

Розклад матчів чемпіонату Європи-2024 у групі E

17 червня

16:00. Україна - Румунія (Мюнхен, Альянц Арена)

21 червня

16:00. Україна - Словаччина (Дюссельдорф, Меркур-Шпіль-Арена)

26 червня

19:00. Україна - Бельгія (Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена)

Матчі Євро-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Нагадаємо, що збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини континентальної першості.

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