Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E

Джерело - Чемпіон.

14 червня стартує чемпіонат Європи з футболу в Німеччині. Збірна України під час жеребкування потрапила до квартету E. Суперниками України в групі є збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Першу гру підопічні Сергія Реброва проведуть проти національної збірної Румунії.

Розклад матчів чемпіонату Європи-2024 у групі E

17 червня

16:00. Україна - Румунія (Мюнхен, Альянц Арена)

21 червня

16:00. Україна - Словаччина (Дюссельдорф, Меркур-Шпіль-Арена)

26 червня

19:00. Україна - Бельгія (Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена)

Матчі Євро-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Нагадаємо, що збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини континентальної першості.