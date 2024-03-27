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Циганков: Ця перемога для нашого народу та наших бійців

Сьогодні 07:28 131 0
Циганков: Ця перемога для нашого народу та наших бійців
#Збірна України з футболу, #Віктор Циганков, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков присвятив перемогу над Ісландією в фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 українським військовим.

Про це футболіст розповів у післяматчевому інтерв'ю.

"Радий за всю країну, за людей. Передусім хочу сказати, хлопці, які воюють — ця перемога для вас. Якби не ви — цього б не було. Ця перемога для нашого народу та наших бійців. Дуже радий, що так все сталося. Герої не ми, герої — ви, і якби не ви, то ми б не могли навіть сьогодні грати. Хлопці, це все для вас. Слава Україні.

Я провів три тренування. Всі знають, що це була за гра, я знав. Тож передусім хотів допомогти своїй країні та команді. Тим паче, що на мене розраховували, вірили. Я сподівався зробити максимум, щоб ми вийшли на Євро", - сказав Циганков.

Збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Нагадаємо, "синьо-жовті" потрапили до групи E.

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