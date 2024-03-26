Україна - Ісландія: відео голів і огляд матчу

Збірні України та Ісландії у фіналі кваліфікації Євро-2024 визначать переможця Шляху В.

Гра відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена", 26 березня. Початок о 21:45 за київським часом. Детальніше про матч — ТУТ.

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Обслужить гру 41-річний француз Клеман Тюрпен. Цей суддя працював на іграх збірної України тричі. Й усі завершилися мировою. З Молдовою "синьо-жовті" зіграли 0:0 у 2012 році, якраз із Ісландією матч приніс дві одиниці на табло в 2016, а ще раз голів глядачі не бачили з Португалією у 2019;

Перша зустріч команд припала на останній день березня 1999 року. Матч завершився внічию 1:1, а колективом України керував Йожеф Сабо. Рахунок у матчі відкрив нині солдат Національної гвардії України Владислав Ващук. Проте вже за 7 хвилин всередині другої половини Лаурус Сігурдссон забив у складі Ісландії;

З футболістів, які грали проти Ісландії в останньому матчі команд у вересні 2017 року, в складі України нині присутні Микола Матвієнко, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко, в складі суперника — Сверрір Інгасон;

Україна не програвала в 9 останніх матчах кваліфікації Євро в ранзі господаря (+7=2-0);

Україна забивала не менш як двічі в 5 із попередніх 9 домашніх матчів відбору ЧЄ;

Не більш як 2 голи глядачі бачили в 7 із попередніх 9 домашніх ігор України в кваліфікації Євро;

У 9 попередніх матчах кваліфікації Євро Ісландія здобула 3 перемоги (+3=1-5);

Щонайменше 2 м'ячі команди забивали в 12 з попередніх 14 матчів Ісландії в кваліфікації Євро;