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Україна - Ісландія: відео голів і огляд матчу

Сьогодні 09:51 116 0
Україна - Ісландія: відео голів і огляд матчу
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Ісландії у фіналі кваліфікації Євро-2024 визначать переможця Шляху В.

Гра відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена", 26 березня. Початок о 21:45 за київським часом. Детальніше про матч — ТУТ

Дивіться онлайн відео голів та огляд матчу в режимі реального часу.

Також на нашому сайті слідкуйте за матчем в текстовій трансляції. 

Цифри й факти

  • Обслужить гру 41-річний француз Клеман Тюрпен. Цей суддя працював на іграх збірної України тричі. Й усі завершилися мировою. З Молдовою "синьо-жовті" зіграли 0:0 у 2012 році, якраз із Ісландією матч приніс дві одиниці на табло в 2016, а ще раз голів глядачі не бачили з Португалією у 2019;

  • Перша зустріч команд припала на останній день березня 1999 року. Матч завершився внічию 1:1, а колективом України керував Йожеф Сабо. Рахунок у матчі відкрив нині солдат Національної гвардії України Владислав Ващук. Проте вже за 7 хвилин всередині другої половини Лаурус Сігурдссон забив у складі Ісландії;

  • З футболістів, які грали проти Ісландії в останньому матчі команд у вересні 2017 року, в складі України нині присутні Микола Матвієнко, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко, в складі суперника — Сверрір Інгасон;  

  • Україна не програвала в 9 останніх матчах кваліфікації Євро в ранзі господаря (+7=2-0);

  • Україна забивала не менш як двічі в 5 із попередніх 9 домашніх матчів відбору ЧЄ; 

  • Не більш як 2 голи глядачі бачили в 7 із попередніх 9 домашніх ігор України в кваліфікації Євро; 

  • У 9 попередніх матчах кваліфікації Євро Ісландія здобула 3 перемоги (+3=1-5);

  • Щонайменше 2 м'ячі команди забивали в 12 з попередніх 14 матчів Ісландії в кваліфікації Євро;

  • Переможець зіграє в групі E на ЄВРО-2024 — із Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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