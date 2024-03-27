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Звягель орендував гравця Полісся

Сьогодні 16:45 219 0
Звягель орендував гравця Полісся
Інстаграм Аніагбосо
#Полісся, #Звягель

Джерело - ФК Полісся.

Звягель з Другої ліги України орендував воротаря Полісся Чижиоке Аніагбосо до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Зазначимо, що голкіпер доєднався до житомирців у травні 2023 року і провів 3 матчі за юніорську команду.

У першій грі нового року Звягель впевнено переміг Кремінь-2 та з 43 очками лідирує у Другій лізі. Наступний поєдинок команда зіграє 29 березня проти Чайки. Матч розпочнеться - о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні клуб підписав вихованця Динамо та Шахтаря. Раніше Звягель оголосив про призначення Миколи Гібалюка виконувачем обов’язків головного тренера. Він замінив Сергія Шищенка, який очолив Полісся.

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