Звягель орендував гравця Полісся

Джерело - ФК Полісся.

Звягель з Другої ліги України орендував воротаря Полісся Чижиоке Аніагбосо до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Зазначимо, що голкіпер доєднався до житомирців у травні 2023 року і провів 3 матчі за юніорську команду.

У першій грі нового року Звягель впевнено переміг Кремінь-2 та з 43 очками лідирує у Другій лізі. Наступний поєдинок команда зіграє 29 березня проти Чайки. Матч розпочнеться - о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні клуб підписав вихованця Динамо та Шахтаря. Раніше Звягель оголосив про призначення Миколи Гібалюка виконувачем обов’язків головного тренера. Він замінив Сергія Шищенка, який очолив Полісся.