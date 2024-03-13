Звягель представив нового тренера

Джерело - Чемпіон.

Друголіговий Звягель оголосив про призначення Миколи Гібалюка виконувачем обов’язків головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гібалюк раніше входив до тренерського штабу Сергія Шищенка, який перейшов у житомирське Полісся.

До цього 39-річний фахівець працював у Минаї та асистентом Шищенка у МФК Миколаїв. У 2023 році разом із Шищенком перейшов у Звягель.

"Він з командою 24/7, знає можливості кожного гравця, має спільну з Шищенком філософію, яка пасує нашому клубу. Я впевнений, що разом з Миколою Миколайовичем на чолі Звягель продовжить рухатися в правильному напрямку", - розповів президент клубу Дмитро Костюк.

Звягель завершив рік на чолі турнірної таблиці Другої ліги. Наступний матч команда зіграє 23 березня проти Кременя-2.

Напередодні Полісся підтвердило відставку головного тренера Юрія Калитвинцева. Його в житомирському клубі замінить екстренер Звягеля Сергій Шищенко.