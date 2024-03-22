Звягель впевнено переміг Кремінь-2 в 20 турі Другої ліги

Льюіс забив гол та зробив асист у звітній зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Звягель святкував перемогу над дублем Кременя у матчі 20 туру української Другої ліги з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:0. Спершу Льюіс асистував Венделлу, який відкрив рахунок. А через вісім хвилин Льюіс реалізував пенальті, яке було призначено за порушення правил проти Фесенка.

Після зіграного матчу Звягель з 43 очками очолює турнірну таблицю Другої ліги.

Чемпіонат України - Друга ліга

20 тур, 22 березня

Звягель - Кремінь-2 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Венделл, 2:0 - 67 Льюіс (пен)

Нагадаємо Звягель оголосив про призначення Миколи Гібалюка виконувачем обов’язків головного тренера. Він замінив Сергія Шищенка, який очолив Полісся.