Лідер Другої ліги підписав вихованця Динамо та Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Клуб Другої ліги Звягель оголосив про перехід воротаря Металіста 1925 Івана Мартинова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Однак за інформацією Transfermarkt, контракт 17-річного голкіпера розрахований до 30 червня 2026 року.

Зазначається, що Мартинов пройшов школи Шахтаря, Динамо та Колоса. У сезоні-2023/24 відіграв 7 матчів в УПЛ U-19.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Професійний футбольний клуб Звягель ⚽️🇺🇦 (@pfczvyagel)

Раніше Звягель оголосив про призначення Миколи Гібалюка виконувачем обов’язків головного тренера. Він замінив Сергія Шищенка, який очолив Полісся.

У першій грі нового року Звягель впевнено переміг Кремінь-2 та з 43 очками лідирує в Другій лізі. Наступний матч команда зіграє 29 березня проти Чайки. Матч розпочнеться - о 17:00 за київським часом.