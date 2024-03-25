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Лідер Другої ліги підписав вихованця Динамо та Шахтаря

Сьогодні 21:39 144 0
Лідер Другої ліги підписав вихованця Динамо та Шахтаря
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Металіст 1925, #Футбольні трансфери, #Звягель

Джерело - Чемпіон.

Клуб Другої ліги Звягель оголосив про перехід воротаря Металіста 1925 Івана Мартинова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Однак за інформацією Transfermarkt, контракт 17-річного голкіпера розрахований до 30 червня 2026 року.

Зазначається, що Мартинов пройшов школи Шахтаря, Динамо та Колоса. У сезоні-2023/24 відіграв 7 матчів в УПЛ U-19.

Раніше Звягель оголосив про призначення Миколи Гібалюка виконувачем обов’язків головного тренера. Він замінив Сергія Шищенка, який очолив Полісся.

У першій грі нового року Звягель впевнено переміг Кремінь-2 та з 43 очками лідирує в Другій лізі. Наступний матч команда зіграє 29 березня проти Чайки. Матч розпочнеться - о 17:00 за київським часом.

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