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22.03.2024 12:00 950

У Челсі відреагували на вирішальний гол Мудрика у матчі проти Ісландії

Сьогодні 16:23 258 0
У Челсі відреагували на вирішальний гол Мудрика у матчі проти Ісландії
#Збірна України з футболу, #Челсі, #Збірна Ісландії з футболу, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі відреагував на вирішальний гол Михайла Мудрика у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти збірної Ісландії.

Відповідний пост з'явився у твіттері клубу.

Зазначимо, що вінгер провів увесь поєдинок на полі та відзначився переможним голом. Уболівальники збірної України визнали його найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.

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