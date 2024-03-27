У Челсі відреагували на вирішальний гол Мудрика у матчі проти Ісландії

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі відреагував на вирішальний гол Михайла Мудрика у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти збірної Ісландії.

Відповідний пост з'явився у твіттері клубу.

Зазначимо, що вінгер провів увесь поєдинок на полі та відзначився переможним голом. Уболівальники збірної України визнали його найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.