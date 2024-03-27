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Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Ісландією

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Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Ісландією
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Михайло Мудрик, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став володарем призу Лев Матчу в поєдинку плей-оф відбору на Євро-2024 Україна - Ісландія (2:1).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Мудрик провів на полі увесь поєдинок та відзначився переможним голом. Зазначимо, що Георгій Судаков став найкращим гравцем за версією аналітичного порталу версією SofaScore.

Нагадаємо, збірна України з футболу завдяки перемозі над Ісландією стала однією з 3 останніх учасниць континентальної першості, автоматично відправившись до квартету E, де зіграє з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

"Синьо-жовті" зіграють на Євро вчетверте у своїй історії. У 2012 та 2016 роках Україна не змогла подолати груповий раунд, а у 2021-му (саме тоді відбулось перенесене через ковід Євро-2020) змогла дійти до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім фіналістам англійцям.

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