Мудрик: Цей гол — один із найважливіших у моїй кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Гол у ворота збірної Ісландії став найважливішим у кар'єрі для вінгера збірної України та Челсі. Він дозволив "синьо-жовтим" вийти на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомив футболіст у коментарі УАФ.

"Емоції неперевершені, дуже радий за всіх наших уболівальників. Дякую за ваш вибір, будемо старатися й надалі радувати вас нашою грою та результатами. Як у роздягальні, так і на полі була дуже гарна атмосфера. Я вважаю, що це великою мірою посприяло нашій перемозі. Мій гол? Станом на зараз — один із найважливіших у моїй кар'єрі", — сказав Мудрик.

Зазначимо, що Мудрик провів на полі увесь поєдинок проти Ісландії та відзначився переможним голом. Уболівальники збірної України визнали його найкращим гравцем матчу.

Чемпіонат Європи відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. "Синьо-жовті" потрапили до групи E.