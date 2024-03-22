Джерело - Чемпіон.
Аналітичний портал Sofa Score визначив найкращого гравця матчу між збірною України та Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу, який завершився з рахунком 2:1.
Найвищу оцінку за гру отримав нападник Валенсії Роман Яремчук, який вийшов на заміну на 81-й хвилині. За короткий час на полі Яремчук забив гол, віддав гольову передачу та отримав жовту картку, за що отримав 8,7 балів.
Також високо оцінили виступ Юхима Коноплі та Георгія Судакова - 7,5 та 7,4 відповідно.
Зазначимо, що у вирішальному матчі за вихід на європейську першість підопічні Сергія Реброва зіграють зі збірною Ісландії, яка обіграла Ізраїль (1:4).
Нагадаємо, що Чемпіон проводив для вас текстовий онлайн поєдинку.