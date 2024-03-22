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Визначився найкращий гравець матчу Боснія і Герцеговина - Україна за версією SofaScore

Сьогодні 00:11 420 0
Визначився найкращий гравець матчу Боснія і Герцеговина - Україна за версією SofaScore
#Збірна України з футболу, #Роман Яремчук, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Аналітичний портал Sofa Score визначив найкращого гравця матчу між збірною України та Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу, який завершився з рахунком 2:1.

Найвищу оцінку за гру отримав нападник Валенсії Роман Яремчук, який вийшов на заміну на 81-й хвилині. За короткий час на полі Яремчук забив гол, віддав гольову передачу та отримав жовту картку, за що отримав 8,7 балів.

Також високо оцінили виступ Юхима Коноплі та Георгія Судакова - 7,5 та 7,4 відповідно.

Зазначимо, що у вирішальному матчі за вихід на європейську першість підопічні Сергія Реброва зіграють зі збірною Ісландії, яка обіграла Ізраїль (1:4).

Нагадаємо, що Чемпіон проводив для вас текстовий онлайн поєдинку.

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