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22.03.2024 12:00 931

Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024

Сьогодні 00:40 2745 0
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024
#Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Після вирішальних матчів плей-оф кваліфікації Євро-2024 визначились останні 3 учасники фінальної частини турніру. Ними стали збірні України, Грузії та Польщі.

Грузія в серії післяматчевих пенальті здолала Грецію і вперше в історії зіграє на великому форумі національних команд, Польща також у серії післяматчевих 11-метрових перемогла Вельс, а Україна вирвала вольову звитягу над Ісландією.

Жеребкування групового етапу чемпіонату Європи відбулося ще 2 грудня 2023 року в Гамбурзі. 24 команди були розподілені по 6 групах (у кожній - по 4 збірні), тож заздалегідь було відомо, в які саме квартети потраплять переможці Шляхів А, В, С стикових матчів відбору.

Склад усіх груп

Група A

  1. Німеччина
  2. Шотландія
  3. Угорщина
  4. Швейцарія

Група B

  1. Іспанія
  2. Хорватія
  3. Італія
  4. Албанія

Група C

  1. Словенія
  2. Данія
  3. Сербія
  4. Англія

Група D

  1. Польща
  2. Нідерланди
  3. Австрія
  4. Франція

Група E

  1. Бельгія
  2. Словаччина
  3. Румунія
  4. Україна

Група F

  1. Туреччина
  2. Грузія
  3. Португалія
  4. Чехія

Формат

До 1/8 фіналу вийдуть по 2 найкращі збірні з кожної групи, а також 4 найкращі команди, що посядуть треті місця.

Місце проведення

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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