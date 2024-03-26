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Ребров і Шевченко з футболістами збірної здійснили традиційну прогулянку перед грою України проти Ісландії

Сьогодні 15:06 207 0
Ребров і Шевченко з футболістами збірної здійснили традиційну прогулянку перед грою України проти Ісландії
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Андрій Шевченко

Джерело - УАФ.

Напередодні зустрічі Україна - Ісландія, яка відбудеться на стадіоні "Тарчинський Арена" у польському Вроцлаві, українська збірна з футболу здійснила традиційну прогулянку в супроводі очільника УАФ Андрія Шевченка та головного тренера Сергія Реброва.

Про це інформує Українська асоціація футболу.

Українці пройшлись навколо озера, яке розташоване неподалік готелю, де зупинилася команда.

Початок матчу - о 21:45 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для українців.

Переможець отримає путівку на Євро-2024.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти у фіналі плей-оф. 

Головний тренер Сергій Ребров під час пресконференції припустив, що може зіграти з двома нападниками у фіналі кваліфікації до Євро-2024.

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