Український клуб підписав ексгравця Арсенала

Джерело - Звягель.

Друголіговий Звягель оголосив про перехід норвезького півзахисника Джорджа Льюїса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За інформацією Transfermarkt, контракт розрахований до 30 червня 2024 року. 23-річний гравець виступатиме під номером 44.

Льюїс має досвід виступів за лондонський Арсенал U-23, де у 13 матчах забив гол та віддав асист. При цьому Джордж тренувався і з основною командою "канонірів" під керівництвом Мікеля Артети. Через травми не зміг себе повноцінно проявити.

Напередодні Звягель оголосив про призначення Миколи Гібалюка виконувачем обов’язків головного тренера. Він замінив Сергія Шищенка, який очолив Полісся.

Наразі клуб є лідером Другої ліги. Наступний матч команда зіграє 23 березня проти Кременя-2.