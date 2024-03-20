Головне
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати
Сьогодні 12:36 8461 2
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Сьогодні 15:45 121
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Сьогодні 12:02 276
Куртуа успішно переніс операцію на коліні
Сьогодні 11:51 362
Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним
Сьогодні 10:49 621
Мак-Грегор оголосив про відновлення кар'єри
Сьогодні 10:20 286
Цуренко перемогла Лінетт на старті турніру в Маямі
Сьогодні 07:41 584
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете
Вчора 21:25 4938
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро
Вчора 21:06 761
Шевченко та Ребров знову разом
Вчора 19:30 1567 1
Прямі трансляції

Український клуб підписав ексгравця Арсенала

Сьогодні 13:36 194 0
Український клуб підписав ексгравця Арсенала
#Футбольні трансфери, #Звягель

Джерело - Звягель.

Друголіговий Звягель оголосив про перехід норвезького півзахисника Джорджа Льюїса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За інформацією Transfermarkt, контракт розрахований до 30 червня 2024 року.  23-річний гравець виступатиме під номером 44.

Льюїс має досвід виступів за лондонський Арсенал U-23, де у 13 матчах забив гол та віддав асист. При цьому Джордж тренувався і з основною командою "канонірів" під керівництвом Мікеля Артети. Через травми не зміг себе повноцінно проявити. 

Напередодні Звягель оголосив про призначення Миколи Гібалюка виконувачем обов’язків головного тренера. Він замінив Сергія Шищенка, який очолив Полісся.

Наразі клуб є лідером Другої ліги. Наступний матч команда зіграє 23 березня проти Кременя-2.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіян та білорусів не допустять до церемонії відкриття Олімпіади-2024 Росіян та білорусів не допустять до церемонії відкриття Олімпіади-2024 6778 1
IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду 15654
Шевченко та Ребров знову разом Шевченко та Ребров знову разом 1567 1
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете 4938
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати 8461 2
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару 70727 4
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159021
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48826
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56882 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64430 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36043 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337777 9