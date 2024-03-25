Звягель орендував захисника Полісся

Джерело - Чемпіон.

Звягель оголосив про перехід центрального захисника Полісся Мозеса Джарджу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець молодіжної збірної Гамбії буде виступати на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2024 року. 20-річний футболіст взяв номер 2 у новій команді.

Нагадаємо, Мозес навесні минулого року став гравцем Полісся. У поточному сезоні він жодного разу не з'являвся на полі.

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Напередодні Звягель оголосив про призначення Миколи Гібалюка виконувачем обов’язків головного тренера. Він замінив Сергія Шищенка, який очолив Полісся.

У першій грі нового року Звягель впевнено переміг Кремінь-2 та з 43 очками лідирує в Другій лізі. Наступний матч команда зіграє 29 березня проти Чайки. Матч розпочнеться - о 17:00 за київським часом.