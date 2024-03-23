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Минай виявився сильнішим за ЛНЗ у 17 турі УПЛ

Сьогодні 17:29 218 0
Минай виявився сильнішим за ЛНЗ у 17 турі УПЛ
#ЛНЗ, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Черкаський ЛНЗ поступився ужгородському Минаю в перенесеному матчі 17 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2. В першому таймі відзначився Тимур Кораблін на 33 хвилині. На 59 хвилині Денис Устименко подвоїв перевагу Миная. В складі ЛНЗ наприкинці матчу голом відзначився Арад Бар.

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 23 березня

ЛНЗ - Минай 1:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 33 Кораблін, 0:2 - 59 Устименко, 1:2 - 93 Бар

ЛНЗ: Пеньков, Каплієнко, Насонов, Саліху (Ейнел 46), Пасіч (Норенков 46), Яшарі, Ковальов, Бар, Рибалка (Хобленко 53), Шестаков (Наумець 46), Молло (Олійник 60).

Минай: Кемкін, Прокопчук, Чуєв, Скиба, Кисiль (Дмитрук 66), Петько, Вітенчук (Семотюк 55), Кораблін (Вашкеба 76), Устименко (Попов 76), Ременяк (Корнійчук 46), Вакула.

Попередження:  Рибалка 27, Норенков 74, Ковальов 89

Минай здобув першу виїзну перемогу в цьому сезоні.

Результат поєдинку не змінив положення команд в турнірній таблиці УПЛ. ЛНЗ посідає 8 місце з 25 очками, відстаючи від Ворскли на 4 залікові пункти. Закарпатський клуб залишається головним аутсайдером чемпіонату, посідаючи 16 місце.

Нагадаємо, що Минай в попередньому матчі поступився чинному чемпіону Шахтарю. Зі свого боку ЛНЗ розписав нічию з Дніпром-1.

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