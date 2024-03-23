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Чернігів розписав мирову з Поділлям у Першій лізі

Сьогодні 13:56 157 0
Чернігів розписав мирову з Поділлям у Першій лізі
#Чемпіонат України, Перша ліга, #Поділля, #Чернігів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1 туру чемпіонату Першої ліги групи "Вибування" Чернігів зіграв внічию з хмельницьким Поділлям.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Нічия дозволила Поділлю піднятися на третю сходинку групи "Вибування" (21 очко в активі), Чернігів йде 9-м з 14 балами.

Чемпіонат України - Перша Ліга
Група Вибування, 1 тур
23 березня

Чернігів - Поділля (Хмельницький) 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Боженар, 0:2 - 20 Оробець, 1:2 - 65 Кривобороденко, 2:2 - 70 Федосов

Чернігів: Герасименко, Галстян, Шумило, Зенченко, Осипенко, Школьний (83 Вольський), Ментей (к) (83 Безгубченко), Мироненко (90+2 Лянскоронський), Кривобороденко, Койдан, Федосов

Поділля: Непогодов, Сімінін, Веремієнко, Савчук, Корешков, Цибульник (к), Оробець, Куліш (80 Назарчук), Кобзар, Гемега (27 Місержи) , Боженар (89 Лис)

Попередження: 28 Кривобороденко, 35 Школьний, 41 Осипенко, 44 Ментей, 84 Безгубченко - 38 Оробець, 60 Боженар

Напередодні Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.

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