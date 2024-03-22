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Лапорта хотів зберегти Хаві в Барселоні

Вчора 23:10 110 0
Лапорта хотів зберегти Хаві в Барселоні
Фото: Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес, #Жоан Лапорта

Джерело - Mundo Deportivo.

Президент Барселони Жоан Лапорта хотів, щоб головний тренер Хаві Ернандес продовжив очолювати каталонський клуб.

Про це іспанський функціонер розповів порталу Mundo Deportivo.

"Так, він це вже знає, я хотів би, щоб він залишився. Я сказав йому тоді, коли він говорив про тиск, що ми тут завжди під тиском з нашим досвідом. Я сказав йому, що він може якось змінити свою думку, але я бачив його з непереборним тиском, який ви могли спостерігати на його обличчі.

Я порадив йому розслабитися, якщо він так складно це сприймає. Він продовжує говорити, що в кінці сезону піде, як ми й домовлялися, але подивимося. Давайте не будемо тиснути", – сказав Лапорта.

Раніше повідомлялося, що Хаві може змінити своє рішення щодо відходу з Барселони після завершенню цього сезону. 

Напередодні Жузеп Гвардіола порадив каталонцям призначити екстренера Шахтаря.

Також стало відомо, що спортивний директор "блаугранас" Деку хоче, щоб клуб очолив головний тренер ПСЖ Луїс Енріке.

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