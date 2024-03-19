Хаві може отримати дискваліфікацію на декілька матчів

Джерело - Barca Blaugranes.
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес може отримати двоматчеву дискваліфікацію за червону картку в матчі 29 туру Ла Ліги проти Атлетико Мадрид.
Про це повідомляє Barca Blaugranes.
Контрольно-дисциплінарний комітет невдовзі розгляне поведінку наставника. Він отримав дві жовті картки протягом хвилини за надто емоційну реакцію на один з епізодів поєдинку.
Зазначимо, що Хаві ризикує пропустити матчі проти Лас-Пальмаса та Кадіса, які відбудуться 30 березня та 13 квітня відповідно.
Нагадаємо, каталонський клуб розгромив Атлетико (3:0). Напередодні Барселона дізналася свого суперника в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.