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Хаві може отримати дискваліфікацію на декілька матчів

Сьогодні 11:00 96 0
Хаві може отримати дискваліфікацію на декілька матчів
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Хаві Ернандес, #Атлетико Мадрид

Джерело - Barca Blaugranes.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес може отримати двоматчеву дискваліфікацію за червону картку в матчі 29 туру Ла Ліги проти Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Barca Blaugranes.

Контрольно-дисциплінарний комітет невдовзі розгляне поведінку наставника. Він отримав дві жовті картки протягом хвилини за надто емоційну реакцію на один з епізодів поєдинку.

Зазначимо, що Хаві ризикує пропустити матчі проти Лас-Пальмаса та Кадіса, які відбудуться 30 березня та 13 квітня відповідно.

Нагадаємо, каталонський клуб розгромив Атлетико (3:0). Напередодні Барселона дізналася свого суперника в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. 

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