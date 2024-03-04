Джерело - Cadena SER.

Спортивний директор Барселони Деку хоче, щоб клуб очолив головний тренер ПСЖ Луїс Енріке.

Про це розповів журналіст Сіке Родрігес.

"В ідеальному світі улюбленим тренером Деку є Луїс Енріке. Йому найбільше подобається ця кандидатура. Інша справа, чи можна його підписати, адже він має чинний контракт із ПСЖ.

Молоді тренери, такі як Артета чи Хабі Алонсо, теж мають велику популярність. Вони, як і де Дзербі та його методи, розглядаються. Очевидно, що ми також завжди говорили про "німецький шлях": Флік, Тухель... Економічна ситуація така, що вона обмежує клуб", – сказав Родрігес.

Луїс Енріке очолював Барселону з 2014 до 2017 року. За цей період каталонці двічі вигравали Ла Лігу, тричі Кубок Іспанії, а також по одному разу Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

Раніше повідомлялося, що каталонський клуб шукає тренера після рішення Хаві піти з клубу після закінчення сезону.