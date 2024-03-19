Хаві все ж може залишитися в Барселоні: названо 3 умови, за яких це може статися

Хаві може змінити своє рішення щодо відходу з Барселони після завершенню цього сезону.

Про це повідомляє Sport.es.

Для того, щоб наставник передумав, каталонці мають успішно закінчити поточну кампанію. Серед цілей - боротьба з Реалом за чемпіонство та перемога в Лізі чемпіонів. Окрім того, Хаві хоче, щоб керівництво клубу попросило його залишитися. Сам він триматися за своє крісло не збирається.

Третя умова - активність Барселони на трансферному ринку. Минулого року Хаві просив придбати опорника Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді та інших гравців, але підписати їх не вдалося. Зараз тренер хоче мати гарантії того, що команда зможе якісно підсилюватися.

Нагадаємо, Хаві оголосив про свою відставку наприкінці січня, після поразки від Вільярреала (3:5). Відтоді "синьо-гранатові" провели 10 матчів в усіх турнірах, у яких не зазнали жодної поразки (3 нічиї та 7 перемог). У Ла Лізі Барселона піднялася на друге місце, а в Лізі чемпіонів пройшла Наполі (4:2 за сумою двох матчів). В 1/4 фіналу ЛЧ каталонці зіграють з ПСЖ.