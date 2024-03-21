Мессі повернувся до тренувань після пошкодження

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі повернувся до тренувань і займається індивідуально.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У клубі бояться рецидиву травми. Через неї він пропустив останні ігри клубу. Також Мессі не зіграє за збірну Аргентину у березні. Він не поїхав до розташування команди.

У нинішньому сезоні на рахунку Мессі п'ять забитих голів та три результативні передачі.

Зазначимо, що футболіст травмувався у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ проти Нешвілла (3:1).

Нагадаємо, напередодні Інтер Маямі з Кривцовим розібрався з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС. Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.