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Куртуа успішно переніс операцію на коліні

Сьогодні 11:51 212 0
Куртуа успішно переніс операцію на коліні
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Тібо Куртуа успішно переніс операцію на внутрішньому меніску правого коліна.

Про це повідомляє пресслужба мадридців.

Найближчими днями бельгієць розпочне процес відновлення. Нагадаємо, що Куртуа не зможе зіграти в нинішньому сезоні.

Раніше повідомлялося, що через пошкодження бельгійця Реал запропонує українському воротарю Андрію Луніну підписати новий контракт.

Напередодні "вершкові" з українцем у стартовому складі обіграли Осасуну. Андрій Лунін у сезоні-2023/24 зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів і 10 разів відіграв на нуль. 

Наступний матч голкіпер може провести за збірну України в півфіналі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". 

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