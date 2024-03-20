Куртуа успішно переніс операцію на коліні

Джерело - Чемпіон.
Воротар Реала Тібо Куртуа успішно переніс операцію на внутрішньому меніску правого коліна.
Про це повідомляє пресслужба мадридців.
Найближчими днями бельгієць розпочне процес відновлення. Нагадаємо, що Куртуа не зможе зіграти в нинішньому сезоні.
Nuevo parte médico de Courtois.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 20, 2024
Раніше повідомлялося, що через пошкодження бельгійця Реал запропонує українському воротарю Андрію Луніну підписати новий контракт.
Напередодні "вершкові" з українцем у стартовому складі обіграли Осасуну. Андрій Лунін у сезоні-2023/24 зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів і 10 разів відіграв на нуль.
Наступний матч голкіпер може провести за збірну України в півфіналі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".