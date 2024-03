Реал підготував нову угоду для Луніна

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін може подовжити контракт з клубом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво клубу підготувало для воротаря новий контракт, оскільки теперішня угода дія до 30 червня 2025 року. "Вершкові" хочуть, щоб голкіпер залишився.

Остаточне рішення щодо нового договору буде залежати від Луніна, але клуб і тренер Карло Анчелотті довіряють українцеві, поки чекають на повернення бельгійського голкіпера Тібо Куртуа.

🚨⚪️ Understand Real Madrid have already prepared new contract proposal for Andriy Lunin. Current deal expires in June 2025 but Real definitely want Lunin to stay.



It will depend on Lunin's decision, but club and also manager trust him while they wait for Courtois to be back. pic.twitter.com/77DmTAX8Zb