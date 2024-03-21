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Реал підготував нову угоду для Луніна

Сьогодні 12:57 176 0
Реал підготував нову угоду для Луніна
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін може подовжити контракт з клубом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво клубу підготувало для воротаря новий контракт, оскільки теперішня угода дія до 30 червня 2025 року. "Вершкові" хочуть, щоб голкіпер залишився.

Остаточне рішення щодо нового договору буде залежати від Луніна, але клуб і тренер Карло Анчелотті довіряють українцеві, поки чекають на повернення бельгійського голкіпера Тібо Куртуа.

Нагадаємо, 19 березня, Реал оголосив, що конкурент Луніна, Тібо Куртуа, зазнав повторної травми. Бельгієць вже переніс операцію. Таким чином, Андрій буде основним воротарем Реала щонайменше до кінця цього сезону. 

Цього сезону українець провів 23 матчі за Реал в усіх турнірах. У 10 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими". Чинний контракт Луніна з Реалом розрахований до кінця наступного сезону. 

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