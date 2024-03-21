Реал запланував трансфер зіркового голкіпера

Реал зацікавлений у підписанні ексголкіпера Манчестер Юнайтед та збірної Іспанії Давіда де Хеа під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє El Gol Digital.

"Вершкові" готові запропонувати 33-річному воротарю контракт на сезон-2024/25 із можливістю продовження.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу вже зв'язалося з Давідом, який попередньо погодився на дану пропозицію.

Де Хеа є вільним агентом після того, як залишив Манчестер Юнайтед після завершення минулого сезону, з того часу він не приєднався до жодного клубу. Раніше повідомлялося, що голкіпер може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 19 березня, Реал оголосив, що конкурент Луніна, Тібо Куртуа, зазнав повторної травми. Бельгієць вже переніс операцію. Він може відновиться до початку передсезонних матчів Реала.