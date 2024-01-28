Де Хеа може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії

Голкіпер веде переговори з Аль-Шабабом

Іспанський голкіпер Давид Де Хеа може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Голкіпер веде переговори з Аль-Шабабом.

Нагадаємо Де Хеа залишається вільним агентом з літа минулого року, коли закінчився його контракт із Манчестер Юнайтед. Після цього ЗМІ приписували інтерес до Де Хеа низці клубів, серед яких - Ньюкасл і Барселона. Також була інформація про те, що 33-річний голкіпер розглядає можливість завершення кар'єри.

Трансферна вартість Де Хеа наразі оцінюється у 8 мільйонів євро.