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Де Хеа може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії

Голкіпер веде переговори з Аль-Шабабом
Сьогодні 17:26 222 0
Де Хеа може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії
Фото Getty Images

Джерело - sport.ua.

Іспанський голкіпер Давид Де Хеа може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. 

Про це повідомляє Daily Mail.

Голкіпер веде переговори з Аль-Шабабом.

Нагадаємо Де Хеа залишається вільним агентом з літа минулого року, коли закінчився його контракт із Манчестер Юнайтед. Після цього ЗМІ приписували інтерес до Де Хеа низці клубів, серед яких - Ньюкасл і Барселона. Також була інформація про те, що 33-річний голкіпер розглядає можливість завершення кар'єри.

Трансферна вартість Де Хеа наразі оцінюється у 8 мільйонів євро.

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