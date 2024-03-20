Реал повісив цінник на Луніна

Пріоритетом для мадридців залишається продовження контракту з українцем

Джерело - OK Diario.

Мадридський Реал хоче продовжити угоду з українським воротарем Андрієм Луніним.

Про це повідомляє Okdiario.

Існують сумніви, чи погодиться сам Лунін на продовження контракту, адже він може втратити місце в основному складі у наступному сезоні, коли після травми повернеться Тібо Куртуа.

Реал намагається зберегти українця незважаючи ні на що, однак, якщо він все-таки не продовжить угоду – його продадуть у наступне трансферне вікно. Вершкові будуть готові відпустити Андрія, якщо їм поступить пропозиція у розмірі 15 мільйонів євро.

У клубі не виключають також й можливий трансфер молодого воротаря, який у майбутньому зможе замінити Куртуа.

Нагадаємо, 19 березня, Реал оголосив, що конкурент Луніна, Тібо Куртуа, зазнав повторної травми. Бельгієць вже переніс операцію. Таким чином, Андрій буде основним воротарем Реала щонайменше до кінця цього сезону.

Цього сезону українець провів 23 матчі за Реал в усіх турнірах. У 10 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими". Чинний контракт Луніна з Реалом розрахований до кінця наступного сезону.