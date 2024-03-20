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Мічел: Ми довіряємо Циганкову

Сьогодні 10:35 178 0
Мічел: Ми довіряємо Циганкову
Getty Images
#Збірна України з футболу, #Віктор Циганков, #Мічел Санчес

Джерело - AS.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес заявив, що каталонський клуб цілком довіряє українському півзахиснику Віктору Циганкову.

Його слова наводить AS. 

"Він на 100% надійний і відданий нам, я в ньому не сумніваюся. Звичайно, ми спостерігатимемо, чи зможе він зіграти за свою збірну, але ми були зобов’язані відпустити його.

Розтягнення зв’язок коліна – неприємна травма. Він намагався працювати весь тиждень, щоб допомогти нам у матчі з Гетафе, але все одно відчував дискомфорт. Зараз ми подивимося, як почуватиметься його коліно далі, як він працюватиме у збірній. Ми довіряємо Циганкову", - сказав наставник.

Зазначимо, що від'їзд українця до табору збірної України викликав обурення в частини уболівальників на фоні пропущеної гри проти Хетафе (0:1).

Нагадаємо, Віктор травмувався у матчі каталонського клубу проти Осасуни в межах 28 туру Ла Ліги. Напередодні футболіст прибув у розташування національної команди.

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