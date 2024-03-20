Мічел: Ми довіряємо Циганкову

Головний тренер Жирони Мічел Санчес заявив, що каталонський клуб цілком довіряє українському півзахиснику Віктору Циганкову.

Його слова наводить AS.

"Він на 100% надійний і відданий нам, я в ньому не сумніваюся. Звичайно, ми спостерігатимемо, чи зможе він зіграти за свою збірну, але ми були зобов’язані відпустити його.

Розтягнення зв’язок коліна – неприємна травма. Він намагався працювати весь тиждень, щоб допомогти нам у матчі з Гетафе, але все одно відчував дискомфорт. Зараз ми подивимося, як почуватиметься його коліно далі, як він працюватиме у збірній. Ми довіряємо Циганкову", - сказав наставник.