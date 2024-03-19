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Лікар збірної України: У відновленні Циганкова є позитивна динаміка

Сьогодні 00:49 101 0
Лікар збірної України: У відновленні Циганкова є позитивна динаміка
Getty Images
#Збірна України з футболу, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Віктор Циганков

Джерело - УАФ.

Головний лікар збірної України Роман Жолобайлюк повідомив, що у відновленні півзахисника Жирони Віктора Циганкова спостерігається позитивна динаміка.

Його слова передає пресслужба УАФ.

Однак, зазначається, що наразі гравець тренується індивідуально.

Циганков травмувався у матчі каталонського клубу проти Осасуни в межах 28 туру Ла Ліги. Напередодні футболіст прибув у розташування національної команди.

Нагадаємо, українська збірна готується до півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". В іншій парі "Шляху B" Ізраїль протистоятиме Ісландії.

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