Джерело - УАФ.
Український півзахисник Жирони Віктор Циганков прибув у розташування збірної України, яка готується до півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Зазначимо, що українець травмувався у матчі каталонського клубу проти Осасуни в межах 28 туру Ла Ліги.
Сьогодні, 16 березня, Жирона без Циганкова зазнала поразки від Хетафе у 29 турі чемпіонату Іспанії.
Нагадаємо, збірна України проведе поєдинок 1/2 фіналу плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії 21 березня. В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією.
Напередодні до національної команди доєднався захисник Арсенала Олександр Зінченко.