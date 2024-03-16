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Циганков прибув у розташування збірної України

Сьогодні 22:03 128 0
Циганков прибув у розташування збірної України
Getty Images
#Збірна України з футболу, #Віктор Циганков

Джерело - УАФ.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков прибув у розташування збірної України, яка готується до півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначимо, що українець травмувався у матчі каталонського клубу проти Осасуни в межах 28 туру Ла Ліги.

Сьогодні, 16 березня, Жирона без Циганкова зазнала поразки від Хетафе у 29 турі чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, збірна України проведе поєдинок 1/2 фіналу плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії 21 березня. В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією.

Напередодні до національної команди доєднався захисник Арсенала Олександр Зінченко.

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