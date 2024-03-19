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Він же п’яниця: Сабо обурений популярністю Мілевського

Вчора 23:57 116 0
Він же п’яниця: Сабо обурений популярністю Мілевського
#Артем Мілевський, #Йожеф Сабо

Джерело - sport-express.ua.

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо закликав ЗМІ не згадувати про Артема Мілевського, негативний приклад якого можуть наслідувати юні футболісти.

Таку думку фахівець висловив у коментарі Спорт-Експрес Україна.

"Ось зараз про Мілевського щодня пишуть. Він же п’яниця! Навіщо про нього стільки писати? Таку людину не можна ставити в приклад дітям.

Так, Артем був хорошим футболістом, але пішов іншим шляхом. Вилікувався від алкоголізму – молодець! Але не варто про нього писати постійно, є більш гідні люди, які заслуговують на увагу", – відзначив Сабо.

Нагадаємо, восени 2023 року Мілевський на тлі проблем зі здоров’ям, спричинених уживанням алкоголю, погодився лягти до лікарні. А його близький друг Олександр Алієв розповідав, що Артем навіть був у комі

Нещодавно Мілевський заявив, що був розчарований публічними розповідями Алієва про його стан, після чого ексодноклубним записав відео, в якому сказав, що більше ніколи не подасть руку Мілевському

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