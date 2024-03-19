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Визначилися найкращий гравець та тренер 21 туру УПЛ

Сьогодні 13:03 148 0
Визначилися найкращий гравець та тренер 21 туру УПЛ
УПЛ
#Верес, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олег Шандрук, #Ілля Квасниця

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга оголосила лауреатів 21 туру чемпіонату України з футболу сезону-2023/24. Кращим гравцем обрали футболіста Руха Іллю Квасницю, який долучився до розгрому Металіста 1925, а найкращим тренером після перемоги над Чорноморцем визнали наставника Вереса Олега Шандрука.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

На першому етапі традиційно опитали спортивних журналістів та партнерів. На другому - у соціальних мережах ліги голосували вболівальники. 

Зрештою, серед гравців Квасниця набрав 32% голосів у Instagram та 58,3% у Google Form.

За наставника Шандрука проголосували 25% вболівальників у Instagram та 57,7% у Google Form.

Із підсумками 21 туру УПЛ можна ознайомитися за посиланням.

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